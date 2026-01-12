Marchegiani: "Grande forza d’animo del Napoli nonostante le assenze! Il primo tempo è stato di grande intensità ma una cosa mi ha entusiasmato"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Inter-Napoli, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Luca Marchegiani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il primo tempo è stato di grande intensità ma la qualità mi ha entusiasmato: ogni volta una squadra finalizzava l’azione, le posizioni di Politano ed Elmas con Hojlund che permetteva di uscire dal pressing dell’Inter.

Non è la serata dei rimpianti, Napoli ed Inter si sono affrontate petto in fuori mettendo in campo le loro caratteristiche: il pareggio è giusto, entrambe hanno avuto le occasioni ed i momenti per andare avanti. Grande forza d’animo del Napoli nonostante le assenze.

1-0? Di Lorenzo accelera con un attimo di ritardo su Dimarco.

McTominay? All’inizio del campionato era sempre troppo in avanti in area di rigore, non poteva arrivare di rincorsa e non poteva sorprendere con gli inserimenti. Adesso ha avuto beneficio da questi trenta metri indietro, sul gol fa una corsa in diagonale e Zielinski non lo tiene.

Mi è piaciuta molto l’azione dell’1-1, l’appoggio su Hojlund per far partire tutto”