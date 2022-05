Mandato: "Bernardeschi a Napoli? C'è una cosa che non mi convince. Per oltre 100mln, Osimhen può partire" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si è svolto ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Tommaso Mandato:

Summer Show 2022, Tommaso Mandato sulle questioni in casa Napoli

"Si ritorna a respirare aria di gioia e quando si parla di calcio è sempre bello ritrovare amici".

Questo Napoli che fa partire Insigne e Ghoulam, riscatta Anguissa e fa firmare un nuovo contratto a Juan Jesus. Si attendono sviluppi su Mertens e ci sono due arrivi. Che Napoli sta nascendo?

"Sta nascendo un Napoli sulla stesso onda degli ultimi anni, un qualcosa di programmato in chiave mercato. Per la svolta servono investimenti più concreti, prendere quei 2-3 giocatori che sono mancati nei momenti più importanti. Quelli che da leader sappiamo prendere per mano la squadra".

E allora te li faccio io due-tre nomi: Barak, Deulofeu e Bernardeschi

"Nomi di giocatori importanti, i primi due mi piacciono tantissimi e li vedrei bene nel Napoli. Ho remore su Bernardeschi dal punto di vista caratteriale e dovrebbe trovare quelle motiviazioni giuste per fare bene in azzurro".

100 mln di offerta per Osimhen, da cedere?

"Dobbiamo essere onesti, in un mercato così, dovesse arrivare un'offerta superiore ai 100mln, non puoi non pensarci, al di là di quello che può rappresentare il giocatore nel Napoli. Offerta da prendere in considerazione".

RIPRODUZIONE RISERVATA