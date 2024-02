Lo juventino Zuliani: "Plusvalenze Juve regolari, mentre il Napoli..."

Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina, ha commentato il caso Osimhen e i problemi del gruppo Suning ai microfoni di Radio Bianconera: “Ho letto il Financial Times, e mi dicono che tecnicamente sarebbero falliti. Continuiamo costantemente a vedere le stesse cose, giudicate in maniera diversa se c'è la Juventus o un'altra squadra. Sento dire dall'avvocato Grassani che il caso Osimhen non è come quello della Juve ed è meno grave. La Juve ha fatto plusvalenze regolari, il Napoli ha mandato 4 ragazzini che non hanno mai giocato e valutati più di quanto dovevano e dicono che è meno grave della Juve...".