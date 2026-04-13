Lazio, Sarri: "Stagione devastante! Ora vogliamo fare partite vere, speriamo di recuperare gli infortunati"

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Le dichiarazioni di Sarri in vista di Napoli-Lazio

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN il risultato di Fiorentina-Lazio 1-0. I biancocelesti saranno i prossimi avversari del Napoli sabato prossimo ore 18:00 allo stadio Maradona e, a tal proposito, Sarri ha dichiarato quanto segue:

Fiorentina-Lazio, le dichiarazioni di Sarri

Ecco dunque le dichiarazioni di Sarri nel post-partita di Fiorentina-Lazio 1-0

"Ci mancavano 10 giocatori, ci è toccato far giocare tutti gli acciaccati un tempo per uno. È stata una stagione devastante, difficilissima. Recuperare i giocatori sarà importanti ma bisogna vedere in che condizioni ci arrivano. Un conto è essere guariti clinicamente, un altro è essere in grande condizione. La speranza è di recuperarli in piena efficienza, ma da qui a fine campionato vogliamo fare partite vere, come in larga parte abbiamo fatto anche stasera".

La Lazio è nona in classifica a 44 punti, nonostante solo 30 gol subiti in campionato nella stagione in corso. Sabato prossimo la squadra di Sarri arriva al Maradona per affrontare il Napoli di Antonio Conte ma è probabile che l'allenatore toscano dovrà fare ancora a meno di molti dei calciatori infortunati. La Lazio è a quota 10 sconfitte in 32 partite.

 

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