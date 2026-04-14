Lazio, Lazzari: "Adesso ci aspetta il Napoli, non abbandoniamo il campionato"

Fiorentina-Lazio 1-0, a fine partita è il terzino biancoceleste Manuel Lazzari a metterci la faccia davanti alle telecamere di Lazio Style Channel. La Lazio sarà il prossimo avversario del Napoli in Serie A, nella partita in programma sabato 18 aprile ore 18:00 allo stadio Maradona e Lazzari, commentando la sconfitta, ha fatto cenno anche alla sfida contro gli azzurri.

Fiorentina-Lazio, le dichiarazioni di Lazzari

Queste le dichiarazioni di Lazzari nel post-partita di Fiorentina-Lazio:

"Ci dispiace per il risultato finale, adesso ci aspetta un'altra partita importante a Napoli e poi abbiamo la coppa Italia. Il campionato non va abbandonato, l'ottavo posto è un obiettivo per noi, ci permette di saltare il turno di coppa, poi la partita contro l'Atalanta è ancora più importante. Combattiamo con tantissime assenze, dobbiamo restare compatti, mancano ancora sei partite".

Decima sconfitta stagionale per la Lazio allenata da Maurizio Sarri, ora nona in classifica a 44 punti, a -4 dal Bologna ottavo, ma con Udinese e Sassuolo pronte ad approfittare di un'eventuale KO a Napoli. Al Maradona sabato è previsto il tutto esaurito.