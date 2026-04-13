Rrahmani anche oggi in palestra a Castel Volturno, si avvicina il suo rientro | FOTO

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Le foto di Rrahmani in palestra a Castel Volturno

Il ritorno si avvicina per Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli, fermo da metà febbraio per infortunio, ha dato segnali incoraggianti nelle ultime ore attraverso i propri canali social. Su Instagram, infatti, il centrale kosovaro ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono mentre si allena in palestra al centro sportivo di Castel Volturno, lasciando intendere che il percorso di recupero è ormai nelle fasi finali.

Rrahmani verso il rientro dall'infortunio

Un indizio importante per lo staff tecnico azzurro, che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno di uno dei pilastri della propria linea difensiva. Rrahmani, infatti, rappresenta da tempo una garanzia in termini di affidabilità, leadership e organizzazione del reparto arretrato.

Il lavoro personalizzato prosegue, ma le sensazioni sono positive: la presenza in palestra e l’intensità degli allenamenti suggeriscono che il rientro in gruppo potrebbe essere imminente. Per il Napoli si tratterebbe di un recupero fondamentale in vista del finale di stagione, dove esperienza e solidità difensiva saranno determinanti. La prossima partita è Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile ore 18:00 allo stadio Maradona.

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