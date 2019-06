La Stampa, Barillà: “Conte all'Inter è l'uomo giusto nel momento giusto. Il Napoli ha un grande vantaggio”

In diretta a Radio CRC, è intervenuto Antonio Barillà, giornalista di La Stampa:

“Su Sarri c'è la pista tracciata fatta di colloqui con l'entourage, fatta di programmazioni di massima. Per Guardiola c'è il nulla, mi conforta sapere che la maggior parte dei giornali, TV, siano dalla mia parte. Rispetto chi la pensa diversamente, ma chi inventa le cose, non li ritengo colleghi. Credo che quest'anno i dubbi saranno tanti perché l'Inter con Conte ha fatto un notevole salto in avanti: non è migliore o peggiore di Spalletti, ma è l'uomo giusto al momento giusto. Il Napoli ha un grande vantaggio, un anno già percorso con un allenatore, la Juventus deve prendere un allenatore che può confermare la forza della Juve. Ci sarà una bella lotta a tre. Roma e Milan punteranno ad altro, ci vuole ancora un po' per tornare in auge. Appena arriva il via libera dal Chelsea, Sarri sarà della Juventus”.