L'agente Ottaiano: "Mercato? C'è una unica perplessità, poi Giuntoli starà lavorando già al prossimo campionato"

“La sosta ha fatto bene al Napoli”. L’agente FIFA Antonio Ottaiano è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Argentina-Francia sarebbe forse la finale più scontata di questi Mondiali, anche se il Marocco mi ha sorpreso tanto. La squadra nordafricana ha entusiasmo e può anche ribaltare il pronostico, del resto ha eliminato con merito compagini fortissime come Spagna e Portogallo. Ho visto molto bene l’Argentina, trovando invece la Croazia abbastanza presuntuosa. Messi è stato straordinario, è determinante, passeggia per il campo e poi appena ha la palla diventa devastante.

Il Napoli? Come detto prima della sosta, a mio avviso la squadra ha beneficiato di questo periodo di stop. Il Napoli ha allentato la tensione, riparte da capo, è come un nuovo inizio ma al contempo ha dimostrato di essere una grande squadra anche nelle amichevoli in Turchia.

Oltretutto, la cosa importante è ripartire con un margine di vantaggio notevole sulle inseguitrici: certo, la strada è lunga ma azzerare le tossine precedenti è stato fondamentale, le scorie fisiche e mentali andavano eliminate. Ora il Napoli ha un mese di gennaio difficile, è vero che tutte le gare vanno affrontate e vinte, ma gli azzurri dovranno provare a mantenere inalterato il vantaggio sulle altre. Il mercato? L’unica perplessità potrebbe essere rappresentata da Demme, che ha poco spazio. Dovesse uscire lui, Giuntoli cercherà di trovarne il sostituto, per il resto credo che il ds stia già lavorando per la squadra del prossimo campionato”.