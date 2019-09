Notizie calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con la Fiorentina anche del suo passato con il Napoli.

Cosa pensa della Juventus vestita come il Piacenza?

"Io su queste cose ho le mie idee che vanno contro il marketing. Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro. Non so se poi vado contro il marketing perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, che è la stessa da decenni".