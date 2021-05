Jacobelli: "Il 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juve dalla Champions"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a TMW Radio per parlare delle situazioni in casa Inter e Juventus. Di seguito le sue parole:

Sull’addio di Conte

“Non c’è mai stata una dichiarazione ufficiale di Conte sul suo futuro. Il discorso è molto semplice: l’Inter di Suning da inizio anno si è trovata di fronte a imprevisti economici dovuti dalla chiusura dei rubinetti in Cina. E’ evidente, però, che la società di Zhang vada incontro a una politica di ridimensionamento. E’ inevitabile quando devi risalire la corrente. I tagli nella rosa importanti saranno in uno o due giocatori che sono stati fondamentali nella corsa allo Scudetto. Il candidato naturale sembrava fosse Allegri, ma i segnali raccolti ci dicono che è sempre più probabile che torni alla Juventus”.

Sulla Juve

“L’assemblea Exor di domani, secondo quanto ci risulta, ribadirà la fiducia in Andrea Agnelli. I prossimi giorni poi saranno giorni cruciali, lunedì 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juventus dalle competizioni europee per la questione Superlega. Qualora accadesse i tre club interessati (Real Madrid, Barcellona, ndr) ricorreranno al Tas di Losanna chiedendo una sospensiva per partecipare intanto alla Champions League del prossimo anno e poi procedere con il processo”.