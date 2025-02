Inter, Lautaro Martinez: "Stasera non è decisiva per lo scudetto, vi spiego il motivo"

Ultime news Serie A - Prima di Juventus-Inter, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN:

Stasera è una grande opportunità anche per tornare davanti a tutti.

“Dopo tanto tempo abbiamo avuto una settimana per preparare questa grande gara, importante per la classifica e perché è un derby, che noi e i tifosi sentiamo molto. Sarà una partita bella da giocare”.

Ma sarà decisiva per lo Scudetto?

“No, manca tanto e ci sono tante partite difficili. Non penso sia decisiva, ma sicuramente sappiamo che è importante”.

Stiamo vedendo il miglior Lautaro?

“Sì, sicuramente non ho iniziato bene il campionato. Poi andando avanti mi sono allenato di più cercando di trovare la miglior forma per aiutare i compagni. In questo periodo sto bene, sto giocando bene e sono contento per il periodo di forma. Ma devo continuare a lavorare, a superarmi e ad aiutare la squadra”.