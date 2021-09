Ultime calcio - Andrés Iniesta, intervistato da Goal, ha parlato così del suo possibile ritorno al Barcellona una volta appesi gli scarpini al chiodo:

"Mi piacerebbe molto, questo è chiaro. Se ci sarà l'opportunità di tornare, la valuteremo insieme alla società. Non so ancora cosa farò una volta che mi ritirerò dal calcio giocato. Alcuni giorni penso di allenare, altri no. Intanto mi piacerebbe prendere il patentino da allenatore".