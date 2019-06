Il Fatto Quotidiano, Vendemiale a CN24: "Monopolio di Sky con la Serie A, Dazn non è un'alternativa"

Lorenzo Vendemiale, Il Fatto Quotidiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ci sono ancora due anni di contratto tra Sky e Dazn con la divisione di 7 partite e 3 partite, le novità possono arrivare soltanto dal 2021. Soltanto la partita del sabato sera è interessante su Dazn, le altre due hanno un valore molto più scarso. Dazn non è assolutamente l'alternativa a Sky, se vuoi vedere la Serie A quest'anno a differenza degli altri anni devi per forza avere un abbonamento Sky".