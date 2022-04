Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21 e Radio Marte, ha detto la sua sul momento del Napoli nel corso del suo Radio Marte Sport Show:

"Mi chiedo se non sia possibile dare più minuti a Dries Mertens. Il Napoli, secondo me, può reggere benissimo il 4-4-2.: questo nuovo modulo può dare soddisfazioni. Chiudo con una domanda: un finale di campionato sbracato, con il Napoli che va in Champions ma non vince lo mi chiedo, non può compromettere il futuro di Spalletti?"