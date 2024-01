Guardiola 'batte' Spalletti come miglior allenatore FIFA: "Luciano, hai fatto un lavoro splendido col Napoli!"

Questa sera, è in corso a Londra la cerimonia in diretta dei "Fifa The Best Awards 2023": Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dello scudetto del Napoli, Luciano Spalletti e l'allenatore dell'Inter della finale in UCL, Simone Inzaghi (entrambi presenti all'evento).

E Guardiola, premiato sul palco per il "The Best FIFA Men's Coach", ha ringraziato facendo i complimenti ai "rivali":

"Il Barcellona è il club del mio cuore, col City abbiamo costruito step by step ed è stato un sogno diventato realtà. È stato davvero speciale. Spalletti, hai vinto lo scudetto:hai fatto un lavoro splendido con il tuo Napoli. Simone, solo io so quanto sia stata dura giocare contro la tua Inter in una finale meravigliosa e vincere contro di te".

Poi un ringraziamento ai calciatori del City, protagonisti del triplete, e alla sua famiglia.