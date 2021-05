Giudice Sportivo - Nessuna sanzione a Paratici per le proteste in Udinese-Juventus, 5 mila euro di multa per Gasperini

Ultimissime Serie A - Arriva il comunicato del Giudice Sportivo inerente alla 34esima giornata di Serie A. Tutti attendevano la decisione riguardo le eccessive proteste della Juventus e in particolare di Fabio Paratici.

Proteste Paratici, arriva la decisione del Giudice Sportivo

E tra i tanti squalificati (una giornata a Gollini, Marlon, Hernani, Castillejo, Igor, Fares, Mancini, Nzola e Tameze) e le multe a Faraoni (1.500 euro) e Gasperini (5.000 euro 'per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale') non c'è nessuna sanzione per Fabio Paratici.

Il dirigente della Juventus, all'intervallo della sfida contro la Juventus, era sceso in campo per protestare all'indirizzo del direttore di gara Chiffi, ma il Giudice Sportivo non ha ritenuto prendere provvenimenti contro Paratici.