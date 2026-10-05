Gila e il rifiuto al Napoli: "Sarebbe stata una sfida meno avvincente"

Mario Gila ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il Milan nonostante le diverse proposte ricevute durante l'estate. Dal Festival dello Sport di Trento, il difensore spagnolo ha spiegato perché abbia deciso di accettare la sfida rossonera, mettendo a confronto il progetto del club con le alternative rappresentate da Napoli e Inter.

Gila, Milan e la scelta Napoli-Inter

Alla base della decisione del centrale c'è soprattutto la volontà di affrontare una sfida che possa offrirgli maggiore spazio per incidere. Gila ha infatti sottolineato quanto il proprio carattere abbia avuto un peso nella scelta del Milan, preferito a due società che negli ultimi anni hanno raccolto numerosi successi.

"Non voglio dire che sia dipeso solo da me, ma per come sono fatto io, era ed è l’opzione migliore. Andare all’Inter o al Napoli – club che negli ultimi anni hanno alzato trofei a ripetizione – sarebbe stata una sfida meno avvincente. Volete mettere, invece, la soddisfazione di aiutare il Milan a tornare a vincere? Qui è diverso".