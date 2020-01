Gifuni: "Quando pensano di comprare il metodista per Gattuso? Atteso che dovevano comprarlo entro il 2 gennaio, adesso cosa si aspetta per prenderlo?"

Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Gifuni, collega di Radio Marte, commenta così la sconfitta per 3-1 del Napoli contro l'Inter soffermandosi su quanto sta accadendo in chiave calciomercato SSC Napoli:

"Con tutti i problemi che oggi ha il Napoli siamo tutti d’accordo che per giocare con il 4-3-3 c’è bisogno come il pane di un metodista davanti alla difesa? Bene. Quando pensate di comprarlo? Atteso che avrebbe dovuto essere acquistato il 2 gennaio, adesso cosa si aspetta per prenderlo? Non è questo il momento per risparmiare!".