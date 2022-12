Giacomardo: "Casi analoghi alla Juve ce ne sono stati, credo in un'ammenda ed un paio di punti di penalizzazione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Lucio Giacomardo, esperto di diritto sportivo: "Questione plusvalenze? Negli anni ci sono state tante richieste di riattivazione di alcuni procedimenti, ed è possibile farlo, in qualche modo, quando si ha l’idea che ci siano nuovi documenti che non potevano essere ancora esibiti prima, oppure sono emerse circostanze che hanno portato a adottare una decisione ingiusta. Non mi sembra una novità, ce ne sono state. Il codice di giustizia sportiva disciplina, nell’ambito della stessa norma, due ambiti diversi: revocazione e revisione che può essere applicata solo in caso di condanna. In questo caso, si tratta di una decisione ‘ingiusta’ che sarebbe stata diversa alla luce dei fatti dei documenti precedentemente presentati. Il Procuratore Federale, evidentemente, ritiene che i documenti che all’epoca non potevano essere utilizzati siano validi. Ho letto il ricorso ed il Procuratore fa affidamento su un’ulteriore circostanza che sembrerebbe un’ammissione di responsabilità degli stessi protagonisti di quella vicenda, attraverso le intercettazioni. Inoltre, ci sarebbe una prova documentale con un appunto nel quale figurerebbe una ‘x’ che significa ‘chiunque prendo o scelgo, non mi serve per una scelta tecnica, ma per esigenze del bilancio’. Che si possa pervenire a sanzioni è un discorso diverso, superato lo scoglio dell’ammissibilità, c’è quello dell’onere probatorio rispetto alla finalità delle plusvalenze stesse. Le difese, credo, ergeranno un muro e faranno eccezione solo su un documento citato dalla Procura. La relazione della Consob, sia pure per pochi giorni, è precedente alla decisione della Corte Federale d’Appello, quindi teoricamente era un documento già disponibile. Stipendi? Si tratta di prova documentale di accordi che non sono quelli conformi ai depositati. A quel punto c’è sicuramente una prova documentale che sarebbe stata acquisita attraverso le perquisizioni, però credo che sicuramente ci sarà un’ammenda. Casi analoghi ce ne sono anche nel passato, le sanzioni sono state al massimo l’ammenda e un paio di punti di penalizzazione. Inoltre, credo che i calciatori stessi potrebbero rischiare una sanzione. Fatture false? Non è determinate per una società che ha fatto ricapitalizzazione per 700 milioni di euro. Le altre società coinvolte? Bisognerebbe dimostrare l’esistenza di un sistema e che queste società facevano cartello anche nell’attività di calciomercato alterando il regolare svolgimento delle competizioni".