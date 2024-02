Geolier si presenta in sala stampa: risponde così ai giornalisti in conferenza!

Conferenza stampa il giorno dopo la finale di Sanremo vinta da Angelina Mango ma dominata da Geolier (qui la classifica completa di Sanremo 24, qui invece ci spieghiamo perché non ha vinto).

Il rapper napoletano è intervenuto in conferenza stampa da Sanremo per rispondere alle domande dei giornalisti:

"Brano più streammato? Il festival di Sanremo è una gara a sè, ha delle sue regole e non funziona in base ai risultati in streaming. Sono contento di tutto.

Il più televotato della storia del Festival? Mi sento bene, ho fatto un bel Festival. Ho imparato un sacco di cose, mi è piaciuto tutto. Siamo due ragazzi io e Angelina, è già una cosa importantissima. Sono contento, non poteva andare meglio. Ho già vinto per i miei obbiettivi, nessuna amarezza, sono felice di tutto. Porto a Napoli dei bei ricordi

Ho perso perché ho vinto la serata cover? Non lo so, non penso: sono contento che abbia vinto il rap e basta. Angelina e Annalis nella seratsa delle cover mi hanno fatto emozionare tantissimo, ma sono contento che quella sera abbia vinto il rap: e basta! Non penso abbia inciso sulla finale, sono contento e alla fine non dev'esserci competizione sebbene sia una gara. Io e Angelina, siamo due ragazzi di 20 anni: protagonisti, è bellissimo questo e basta.

Pregiudizio nei confronti dei napoletani? Se stiamo parlando degli anni '50, forse sì. Spero sia passato il pregiudizio verso Napoli".