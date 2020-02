Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, presenterà la partita di domani sera alle ore 20.45 contro il Brescia.

Possibile non pensare al Barcellona?

"Ci riuscivo da calciatore, soffrivo solo quando la Juventus, con cui eravamo in lotta per il titolo, giocava prima di noi e non riuscivamo a sbloccare il risultato dopo una ventina di minuti. Lì soffrivo ma non pensavo mai alla gara successiva. Europa League o superare il Barcellona? Europa League tutta la vita"