Gattuso a Sky: "Dispiace se Koulibaly dovesse andare via, ma il Napoli deve pensare ai numeri purtroppo. Quando ho conosciuto Osimhen a casa mia..."

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso parla ai microfoni di Sky Sport dopo Parma-Napoli 0-2:

"Osimhen? L'ho conosciuto per la prima volta a giugno a casa mia, già da quella sera ho avuto una splendida impressione di lui. E' un ragazzo fantastico soprattutto a livello umano. Mi dispiacerebbe se Koulibaly dovesse andare via, ma il Napoli deve pensare ai numeri purtroppo. Egoisticamente ovviamente se rimane sono contento, ma in questo momento c'è da valutare anche il lato economico. Lozano? Nel 2° tempo ha giocato meglio, ha messo 4-5 palloni in area. E' un giocatore diverso, è vivo. Ha caratteristiche ben precise, bisogna che giochi a campo aperto. Se vuoi che venga a palleggiare non è il suo forte. Ma quest'anno può darci una grossa mano. Con Osimhen è troppo facile avere un buon rapporto, dopo 4-5 giorni è diventato amico di tutti negli spogliatoi. Non abbiamo ancora intensità, dobbiamo migliorare. Le partite si preparano durante la settimana e noi dobbiaom lavorare duramente".