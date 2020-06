Osimhen in visita da Gattuso, il tecnico tesse le lodi della città dal terrazzo di casa sua: "Guarda qui, Napoli è fantastica!" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Si può definire un primo impatto con la realtà di Napoli quello che sta avendo nella giornata di oggi Victor Osimhen, talentuoso attaccante nigeriano di proprietà del Lille e grande obiettivo di mercato degli azzurri. In tarda serata il nigeriano ha lasciato l'hotel Britannique per raggiungere Gennaro Gattuso, allenatore partenopeo, e discutere anche del suo ruolo in caso di eventuale trasferimento all'ombra del Vesuvio. Stando a quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il tecnico ex Milan, prima di affrontare questioni di natura tecnica o tattica, gli ha mostrato il panorama che si vede dal terrazzo di casa sua, location di questo aperitivo, ed ha decantato le bellezze della terra napoletana:

"Guarda qui, fidati che Napoli è fantastica”.