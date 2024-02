Galeone: "Allegri al Napoli? Per fare il gioco di Spalletti ci vorrebbe un altro nome"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Allegri? Non so cosa voglia fare in futuro, lui per ora è tranquillo con i suoi giovani in casa Juventus: ha un altro anno di contratto, io credo l’obiettivo fosse quello di tornare in Champions League e c’è riuscito, il futuro vedremo. Ma per il tipo di squadra che vuole fare il Napoli, non vedo bene Conte ma Allegri un po’ meglio, però per fare il gioco di Spalletti forse Thiago Motta, molto esigente”