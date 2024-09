Galatasaray, l'allenatore Okan Buruk: "Ecco come ho convinto Osimhen, era una opportunità da non perdere!"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Galatasaray Okan Buruk parla del trasferimento di Victor Osimhen a della partenza a sorpresa di Kerem Aktürkoglu ai taccuini turchi di Milliyet.

L'allenatore dei giallorossi ha avuto una videochat con l'attaccante nigeriano e ha concluso il lavoro. Confermando la chiamata ricevuta dall'agente George Gardi per Osimhen, Buruk ha detto:

“Ho uno stile ed un metodo, come una videochat con un calciatore al telefono... Ho parlato con Osimhen e si è convinto. Trovava molto emozionante venire al Galatasaray. Avevo già l’idea di diventare doppia punta. una simile opportunità non dovrebbe essere persa.

Kerem Aktürkoglu al Benfica? È stata una sorpresa per me. In realtà non volevo, ma Kerem ha detto: "Questa è l'opportunità di una vita per me e voglio approfittarne". Se il giocatore è determinato ad andarsene, non puoi dire stop. In una situazione del genere, forse la sua testa sarebbe sempre lì. "Ho augurato a Kerem il successo e gli ho dato il via libera"