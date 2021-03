Fontana: "Contro il Benevento si è visto un Napoli convincente. Col Sassuolo peserà l’assenza di Koulibaly"

Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli. “Gli azzurri hanno interpretato la gara contro il Benevento nel migliore dei modi – ha detto Fontana a Radio Crc - i sanniti avrebbero voluto colpire in contropiede, ma il Napoli non glielo ha permesso. Nella squadra di Gattuso si sono rivisti segnali incoraggianti”. Come una migliore costruzione dal basso. “Spesso Gattuso è stato criticato per questa scelta – ha detto Fontana a Radio Crc – ma il calcio cambia velocemente e bisogna adeguarsi soprattutto quando c’è da misurarsi con l’Europa”. Mercoledì a Reggio Emilia mancherà Koulibaly. “Sarà un’assenza pesante – ha detto Fontana a Radio Crc – che si sommerà alle altre. A questo punto della stagione situazioni come questa possono risultare decisive per il prosieguo del campionato”.