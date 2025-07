Allerta meteo in Campania: previsti per lunedì temporali e grandine

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per tutta la giornata di lunedì 7 luglio. La Protezione Civile della Campania ha rilasciato un avviso anche per i Comuni:

"Attivare i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".