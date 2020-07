Floro Flores: "De Laurentiis, rinnova il contratto di Callejon! Barcellona? Se ce l'ha fatta a vincere l'Osasuna, non vedo perchè non possa farlo il Napoli"

Calciomercato Napoli - Antonio Floro Flores ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Vorrei dare un consiglio a De Laurentiis: presidente rinnova a Callejon! E' uno che serve nello spogliatoio, si è fatto il culo in questi anni e merita rispetto. Osimhen? Non conosco i dettagli, ma anche io avrei potuto cambiare agente. Non l'ho mai fatto per rispetto che nutro come persona prima e professionista poi. Barcellona? Se ha vinto l'Osasuna contro di loro, non vedo perché non possa farlo il Napoli"