FIGC, Di Lello: "Razzismo? Lavoriamo per interventi culturali ! Riapertura degli stadi? La Champions potrebbe essere il primo esempio"

Serie A - Marco Di Lello, procuratore aggiunto della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Razzismo? Il nostro Paese ha una sensibilità diversa rispetto ad altri Paesi e questo vale soprattutto al Sud ed a Napoli, città nota per la sua accoglienza. Quello del razzismo è un problema culturale, nel caso in cui dovesse verificarsi un caso sarebbe importante dare una istruzione a queste persone. Stiamo lavorando in questa direzione, vogliamo fermare questo fenomeno ma nel tentativo di far crescere chi si macchia di episodi di discriminazione di varia natura, magari evitando sanzioni. Si lavora per una riapertura degli stadi in massima sicurezza, vedremo se la Champions League ad agosto sarà un primo esempio di riapertura. In caso contrario, bisognerà aspettare settembre. Ad oggi, da quello che capisco, il comitato tecnico non ha la certezza che riaprire gli impianti sia sicuro. Abbiamo fatto verifiche per certificare che venissero rispettate le indicazioni del protocollo. Ci sono delle valutazioni da fare su casi specifici ma in questo primo mese le cose sono andate bene”.