Ferlaino: "Napoli? Prima avevo uno yacht, un aereo privato e una Ferrari, quando ho lasciato la società una Twingo"

Napoli Calcio - Corrado Ferlaino è fino ad ora l'unico presidente ad aver fatto vincere uno Scudetto al Napoli. In un'intervista ad Il Mattino dichiarò:

"È impossibile riassumere questi novant’anni in una parola sola. Mi riesce meglio con una domanda. Chi me l'ha fato fare? Entrare nel calcio per rilevare il Napoli. Prima ero un signore tranquillo, avevo uno yacht, un aereo privato e una Ferrari. Quando ne sono uscito avevo soltanto una Renault Twingo. Fino a quel momento ero padrone del mio tempo. Il presidente del Napoli invece non può esserlo.Da semplice imprenditore guadagnavo benissimo, come dirigente sportivo non ho mai intascato uno stipendio e ci ho rimesso un sacco di soldi per saldare i debiti. Maradona? Gli ho voluto bene. La sua fine mi lascia perplesso. Sicuramente non è stato aiutato abbastanza da chi doveva restargli vicino".