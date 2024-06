Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Gaetano Fedele, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di Lorenzo? Serve buon senso per trovare una soluzione, io ho gestito Montervino, Grava, Taglialatela e Cannavaro e mi sono capitate situazioni particolari: piano piano però si sono risolte tutte, quando un capitano si sente messo in discussione è sintomo che le cose non vadano bene in generale”