Fatto Quotidiano, Vendemiale a CN24: "Diritti tv? De Laurentiis spinge per DAZN, anche la Juventus! Ieri in Lega si sono menati..."

Il giornalista del Fatto Quotidiano Lorenzo Vendemiale è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'

“Diritti tv? L’offerta di DAZN è più alta rispetto a quella di Sky: dopo 18 anni di calcio su Sky fare il grande salto e lasciare tutte le garanzie che ne comporta, con una certa qualità e puntualità nei pagamenti, trovo comprensibile che la Lega Serie A ed i presidenti ci vogliano pensare su.

Ieri in Lega si sono menati, possiamo dirlo tranquillamente: il presidente del Genoa Preziosi ed il vice-presidente dell’Udinese Campoccia, sono stati momenti di tensione ma sappiamo che i dirigenti sono fumantini. C’è però una spaccatura, quasi a metà, in Serie A sulla votazione immediata o rimandata: lo scontro fisico però è avvenuta sulla questione di fondi di investimento stranieri, non sui diritti televisivi. Prima si risolve questa cosa, poi si parlerà dei fondi che potrebbero soldi ai club in difficoltà.

Schieramenti pro Dazn e pro Sky? In questo momento il Napoli è per Dazn, c’è convergenza con la Lazio di Lotito, che sta spingendo tanto, e De Laurentiis è sulle stesse posizioni. Ha sorpreso lo schieramento per Dazn anche di club storicamente filo-Sky, come la Juventus che ha un rapporto privilegiato con Sky da sempre: tre anni fa Mediapro poteva prendersi i diritti, Agnelli si mise in testa alla fronda per Sky. Adesso anche le big come Inter, Juventus e Milan sono in favore di Dazn, perchè mette sul piatto tanti soldi: quando si fondono le due anime più forte della Lega, quella delle big e quella dei club più combattivi guidati da Lotito, è davvero difficile pensare che l’idea Dazn non passi. Ad oggi è davanti per l’offerta economica maggiore, Sky può offrire tutte le garanzie di qualità ed un’offerta allettante, che permetterebbe di avviare in parallelo il canale di Lega: Dazn però ha messo 100 milioni di euro in più che potrebbero arrivare a 150-200. Da anni ci diciamo che lo streaming sia il futuro, Dazn permetterebbe di fare il salto con un partner che non è del tutto un novizio: al netto di qualche difficoltà iniziale, è una società che ha un business ancora in fase di lancio, con perdite, ma con una proprietà estremamente solida. Non si darebbe la Serie A in mano a uno che smette di pagare, Dazn è solida e l’elemento garanzia per Sky è vero ma non sarebbe contrapposto ad un salto nel buio”