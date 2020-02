Dossena: "Koulibaly e Insigne sono i due veri campioni di questo Napoli"

Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Questo Napoli ha dimostrato di essere grande con le grandi. Quando gioca a viso aperto fa grandi prestazioni, soprattutto se la squadra avversaria gioca a campo pieno. Il Barcellona è una super squadra. Le motivazioni per vincere questa gara sicuramente saranno a favore del Napoli per la gara d’andata, che giocherà in casa, così come lo saranno per il Barcellona che giocherà al Camp Nou al ritorno. Koulibaly e Insigne sono i due veri campioni di questo Napoli. Koulibaly è il centrale più forte del mondo. Adesso bisognerà vedere come sta, se si è ripreso. Questo è compito dell’allenatore. È un giocatore indiscutibile”.