SPAL, l'ex Donatelli a CN24: "Fossi nel Napoli farei l'investimento Prati. Giuntoli? La Juve ha già un suo modello"

Mario Donatelli, ex dirigente della SPAL, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha scelto un allenatore di grande sperienza che conosce bene il campionato italiano. Gli azzurri hanno vinto con merito lo scudetto facendo qualcosa di straordinario, Spalletti ha fattoun lavoro eccellente. Gli addii sono dinamiche normali, Spalletti ha fatto il massimo a Napoli. Ripetersi non è facile e ha optato per l'anno sabbatico. Non dimentichiamo anche l'ottimo lavoro di Giuntoli che ha sempre fatto squadre competitive. Ci può stare un cambiamento sia nella dirigenza.

Kim? Quando c'è una clausola puoi fare poco. Il discorso osimhen dipende dalle dinamiche di mercato, se arriva l'offerta irrinunciabile secondo me il napoli lo dà via per aprire un nuovo ciclo con quei soldi. Oggi i prezzi dei calciatori sono tutti sproporzionati, l'Arabia Saudita ha scombinato tutto. Penso che Osimhen adesso valga oltre 100 milioni.

La Juve replica modello Napoli con Giuntoli? Nessuno può imporre un modello alla Juve, Giuntoli metterà sicuramente a disposizione le sue competenze.Non credo possa arrivare uno, dico in generale, che va alla Juve per imporre un modello. la Juve è gestita da una delle famiglie più importanti d'Italia se non d'Europa e hanno un loro modello. Giuntoli porterà le sue idee e strategie nella costruzione della rosa.

Matteo Prati? L'ho portato alla Spal acquistandolo dalla serie D. Parliamo di un ragazzo d'altri tempi, gli piace molto il lavoro, ha delle ottime qualità tecniche e fisiche. può giocare in qualsiasi zona del centrocampo. Ha grande prospettiva, fossi il Napoli farei un investimento di prospettiva".