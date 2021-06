Denis: "A Napoli sono stato accolto benissimo, non lo dimenticherò mai. Osimhen? E' forte e può dare una grande mano"

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Quando ero al Napoli era difficile camminare per strada, ma ieri è stato bellissimo fare visita al murale di Maradona. A Napoli sono stato accolto benissimo con un tifo impressionante e ringrazierò sempre tutti. Il gol del pareggio contro il Milan causò un boato incredibile che non capiterà mai. E' stato un periodo bellissimo con un gruppo veramente forte. Osimhen è molto più veloce di me ma come me è sempre pronto al centro dell'area per fare goal. Credo sia molto forte e possa dare una grande mano al Napoli. Gajc è perfetto per il calcio italiano ma deve adattarsi. Ha un grande potenziale".