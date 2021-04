Delio Rossi: "Mercoledì gara anomala della Juventus. Erede di Gattuso? Nel Napoli non ci sono degli sprovveduti"

Ultime notizie calcio Napoli - Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha provato a giocare come fatto nel secondo tempo anche nel primo tempo, ma la Juve ha fatto una partita anomala rispetto alle ultime uscite. Poi ovviamente nel calcio decidono sempre gli episodi. Il Napoli con un 3-4-2-1 o un 3-4-3 potrebbe recuperare gli esterni d'attacco, mentre con il 3-5-2 andresti in difficoltà perché perderesti gli esterni di attacco ed avresti anche delle difficoltà in fase difensiva. Da quel che ho capito Gattuso andrà via e saranno fatte ovviamente delle valutazioni prima di scegliere un allenatore. Se prendi Juric o inzaghi, è chiaro che devi giocare a tre. Se prendi Allegri, invece, puoi giocare tanto a tre quanto a quattro. Detto ciò, il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e i dirigenti non sono degli sprovveduti".