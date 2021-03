Delio Rossi: "Difficile lavorare senza i Nazionali, non sono favorevole a questo cambiamento della Serie A"

Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non assecondo questo cambiamento del calcio, io sono rimasto ancora per le partite delle 2.30. Le Nazionali ti toglievano i migliori calciatori e spesso era difficile lavorare, da un lato è un orgoglio, ma dall’altra ti ritrovi giocatori che arrivano fuori condizioni e distrutti da viaggi oceanici e non potevi farli giocare".