Del Genio: "Raspadori va venduto senza rimpiazzarlo, consiglio un acquisto"

Paolo Del Genio, giornalista, ha così commentato il rendimento di Giacomo Raspadori. Ecco le parole di Del Genio a Radio Kiss Kiss:

"Giocherà pochissimo o nulla, il Napoli ha tre titolari davanti, poi Simeone, Ngonge e Neres come alternative. Raspadori può essere ceduto per fare cassa e nemmeno rimpiazzato.

Se per la difesa bisogna intervenire aggiungendo qualcuno. Raspadori è un giocatore che può uscire tranquillamente, anche per il bene del ragazzo che qui è troppo sacrificato. Si vede che va in campo ma non riesce a esprimere il suo potenziale".