Del Genio: "Non capisco perché ADL ha svelato una richiesta di Conte, mi sconvolge"

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Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Sul ritiro c'è stata questa confessione di De Laurentiis sulla richiesta di Conte di non far entrare i tifosi. Sono completamente sorpreso della richiesta fatta da Conte, perché come tutti quanti noi non può non sapere che la presenza dei tifosi, oltre come ha detto De Laurentiis essere una cosa che i napoletani meritano per il loro calore, è un discorso anche di carattere economico. Il Napoli prende soldi sia dal Trentino che dall'Abruzzo, sia da Dimaro che da Castel di Sangro.

Questi soldi perché li danno? Perché vengono riempito gli alberghi, i ristoranti. Ma se ai tifosi si dice: 'Voi non entrerete mai sugli spalti', chiaramente i tifosi non ci vanno più e queste località dicono al Napoli: 'Il campo de lo metto a disposizione, però l'albergo me lo paghi'. Invece che essere pagare il Napoli, voglio essere pagati. Quindi la richiesta di Conte veramente mi sconvolge, non capisco perché l'abbia fatta. Non capisco, d'altra parte, perchè De Laurentiis non gli abbia spiegato tutto questo e invece l'abbia detta pubblicamente. Questo non riesco a capire, perchè De Laurentiis l'ha detta pubblicamente". 

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