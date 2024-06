De Maggio annuncia: "Manna sta preparando l'offerta, vuole chiudere subito un doppio colpo"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è interenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dando aggiornamenti di mercato sul Napoli:

"Manna è a lavoro per fare un doppio colpo per il Napoli, si tratta del duo in difesa Buongiorno-Hermoso. Per uno bisogna trattare con il Torino e l'altro arriverebbe a zero. Adesso ci sono delle novità importanti perché il Torino valuta il giocatore 45 milioni e aspetta un passo dal Napoli che è pronto ad offrire una grossa cifra per lui. Manna sta lavorando per convincere Cairo".