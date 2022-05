De Laurentiis: "Mi diverto a leggere rassegna stampa: ci sono opinionisti che dicono cose che non stanno né in cielo né in terra" | VIDEO

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis sta rilasciando alcune dichiarazioni in conferenza stampa presso Palazzo San Giacomo di Napoli dove ha ricevuto un omaggio da Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Le sovrintendenze d'Italia sono molto limitanti, se non ci sei amico ti creano percorsi impossibili da valicare. Se noi potessimo mettere seduti tutti quanti in un concerto unico e dire: vogliamo arrivare a meta? Bene, allora tutti dobbiamo essere d'accordo. Mia moglie mi dice come mai mi leggo ancora tutta questa rassegna stampa, gli rispondo che mi diverto come un matto. Ogni tanto ci sono dei pesonaggi che magari non sono dei giornalisti di quella determinata testata o televisione i quali nell oro essere ospiti dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Sono queste le cose che mi fanno più sorridere e divertire perché se uno fosse sempre razionalmente rappresentato sapete che noia...Sono convinto che con il sindaco di napoli, credo che sullo stadio troveremo il modo di uno stadio che possa convincere per i prossimo 20-30 anni"