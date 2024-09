De Laurentiis: "Mercato da 150 milioni? Leggo che sarei impazzito, ma ecco la verità!" | VIDEO

Notizie Napoli - Oggi giovedì 12 settembre alle ore 12 a Villa D'Angelo in via Aniello Falcone a Napoli la presentazione della partnership Napoli-Sorgesana. All'evento saranno presenti il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e Nicola Arnone. L’evento sarà visibile live sul nostro canale Youtube. Ecco un estratto sul mercato da 150 milioni di euro e la risposta di De Laurentiis:

De Laurentiis:

"Si è sempre detto Napoli è un club di passaggio per i calciatori: falso, perché oggi il Napoli non è più soltanto un club che lancia nuovi campioni, ma anche un loro punto di arrivo. Campioni affermati vogliono venire a giocare nel Napoli, uno dei migliori allenatori del mondo ha fortemente voluto il Napoli. Il Napoli investe oltre 150 milioni di euro nel mercato estivo, poi leggo da molte parti De Laurentis è impazzito, ha tirato fuori tutti questi soldi: ma veramente l'altr'anno dove avevamo vinto uno scudetto, abbiamo sbagliato tutti gli acquisti. Ma non è che abbiamo speso poco, e non è che altri anni abbiamo speso pochi soldi: cioè, io credo che 150 e passa milioni siano alla base di una valutazione di cambiamento totale, è chiaro che se uno deve dire l'altr'anno abbiamo sbagliato, bisogna ripartire da zero. Ripartire da zero significa rifondare, e rifondare significa anche investire: questo è stato possibile grazie a un modello di sostenibilità e riqualificazione portata avanti dal 2004 ad oggi, in questo senso il Napoli oggi è l'ultimo baluardo che resiste ad un sistema calcio diventato finanza, oggetto dei fondi vendutosi ad interessi molto diversi da quelli originari. Poi bisogna dire che è anche un calcio che non rispetta le regole e falsa la competizione, noi invece abbiamo dimostrato che un'altra strada è possibile, e abbiamo vinto lo scudetto restando fedeli al nostro modello e ai nostri valori. Noi siamo l'altra faccia della medaglia e così vogliamo restare"