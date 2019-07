De Laurentiis: "James vuole il Napoli, ma il Real chiede troppo! Non scambio Insigne con Icardi. Rodrigo vuole restare in Spagna, su Elmas..."

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, parla in una lunga intervista al Corriere dello Sport domani in edicola. Tante notizie relative al calciomercato del Calcio Napoli, in particolare sulle vicende che riguardano James Rodriguez, Rodrigo e Mauro Icardi.

Ecco le anticipazione della prima pagina del quotidiano:

James Rodriguez-Napoli, parla De Laurentiis

Notizie calcio Napoli - "James è il giocatore più mediatico dopo Ronaldo e Messi: vuole venire da noi però il Real Madrid chiede troppo".

De Laurentiis al Corriere dello Sport, Su Elmas e Rodrigo al Napoli

Ultimissime calcio Napoli - "Rodrigo ci piace moltissimo ma preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere".

Icardi-Napoli, le parole di De Laurentiis