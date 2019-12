DAZN, Buscaglia a CN24: "Il Barcellona ha spesso sbagliato una partita nel doppio scontro, il Napoli sarà completamente diverso a febbraio"

Calcio Napoli ultimissime - Ricky Buscaglia di Dazn è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Barcellona è un avversario difficilissimo, il Napoli poteva pescare meglio dall'urna. Il Napoli però in questo momento è in una posizione difficile, ma a febbraio potrebbe essere tutto completamente diverso. Il Barcellona è una squadra che spesso sul doppio scontro ha sbagliato una partita, ricordo il 4-0 del Liverpool dello scorso anno".