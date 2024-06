Dalla Georgia, Dgebuadze: "Sbagliato rendere pubbliche le volontà su Kvara, Napoli e i napoletani vanno rispettati"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Confermo che l’agente e il papà di Kvaratskhelia hanno detto in tv, in Georgia, che secondo loro Kvicha deve andare via da Napoli perché deve giocare sempre in Champions e che avere 4 allenatori in due anni a Napoli è stato negativo. Hanno precisato – ha detto il giornalista georgiano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - che alla fine deciderà il ragazzo e che loro non gli hanno parlato di questo ma la loro intenzione è questa. I tifosi del Napoli mi ringraziano per essermi schierato dalla loro parte, in questa vicenda legata al mancato rinnovo di Kvara e alla volontà dell’agente che venga ceduto? Ho detto quel che penso con sincerità. Le mie parole vengono dal cuore, ho un rapporto d'amicizia con i napoletani, ho visto il loro amore per Kvara e tutta la Georgia: sono amici della Georgia e non voglio vedere un brutto finale della storia con Kvicha. Abbiamo scritto una storia bellissima insieme e Kvara deve dire addio ai napoletani in modo bellissimo, non così. Di certo Kvaratskhelia merita uno stipendio migliore e tutto ciò poteva essere evitato un anno fa, ma la situazione ora va gestita a porte chiuse e non in televisione. Specie a due giorni dall’esordio della Georgia agli Europei”