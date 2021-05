CorSport, Salvione: "Inspiegabile la decisione di Calvarese su Cuadrado, spero ci impieghi meno tempo di Orsato ad ammettere pubblicamente l’errore"

Napoli - “Inspiegabile la decisione di Calvarese sul rigore a Cuadrado, era inesistente. Pessima direzione di gara, tantissimi gli errori, considerando, addirittura, i tre interventi del Var Irrati - queste le parole del giornalista de Il Corriere dello Sport, Pasquale Salvione, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. La sfida era importantissima per la lotta Champions, e i tanti errori hanno portato la Juventus a vincere e a sperare ancora in un piazzamento per la coppa dalle grandi orecchie. Dal secondo al quarto posto, ci sono 5 milioni di differenza di diritti tv Champions, dunque, l’Atalanta giocherà l’ultima sfida di campionato per conquistare punti. In caso di pareggio fra i bergamaschi e il Milan, e di vittoria del Napoli, gli azzurri potrebbe terminare addirittura la stagione al secondo posto. Zidane? È uno dei nomi più forti in casa Juventus per sostituire Pirlo, tutte le ipotesi lasciano pensare ad una risoluzione del contratto con l’attuale mister bianconero. Si parlava di cosa fatta per un Allegris bis, e invece è arrivato il colpo di scena con Max vicinissimo al Real Madrid. Napoli? Ieri ho visto una squadra matura, la quale ha avuto la pazienza di aspettare, di non innervosirsi e di gestire un’ora non facile contro la squadra di Iachini. La Fiorentina ha lottato su ogni pallone senza scansarsi mai, poi è arrivato il rigore, concesso anche questa volta dal Var, e ha sbloccato la partita. Il raddoppio di Zielinski ha legittimato la vittoria. VAR? Il protocollo non può essere un ostacolo al fine di correggere errori, quindi credo vada rivisto. Non posso pensare che il Var non ha la possibilità di richiamare Calvarese su un errore evidente come quello del rigore concesso a Cuadrado. Sarebbe stato opportuno, da parte del designatore, spiegare perché sono state prese determinate decisioni a tutti i tifosi. Soprattutto in un campionato equilibrato come quello visto quest’anno, dove un gol può fare la differenza. Orsato ci ha messo tre anni ad ammettere pubblicamente di aver sbagliato in quel famoso Inter-Juve, speriamo che Calvarese non ci metta lo stesso tempo del collega. Capisco che, a caldo, non è semplice spiegare quanto fatto di fronte ai microfoni, ma credo vada trovata una via di mezzo: le decisioni e gli errori potrebbero essere spiegati anche a distanza di 24 ore, per dare credibilità a tutta la classe arbitrale. Gattuso? Conoscendo il suo carattere, credo abbia rimandato tutto dopo l’epilogo di domenica prossima. Sicuramente c’è stato un contatto con la Fiorentina ed è certamente una delle possibili destinazioni. Bisogna aspettare la fine di questo campionato, ma poiché Rino è una persona di parola, se realmente avesse dato quest’ultima a Commisso, sarà il prossimo allenatore Viola senza alcun dubbio. Allegri sembra essere destinato a diventare il nuovo tecnico del Real Madrid, il Napoli dovrà guardare altrove, la pista più calda, al momento, porta a Luciano Spalletti. De Laurentiis, molto probabilmente, romperà il silenzio stampa al termine della gara contro il Verona. Edo De Laurentiis? È libero di esprimersi come meglio crede, nelle ultime settimane lo sta facendo in maniera molto forte. Quella di ieri è stata una chiara frecciata alla Juventus per ciò che è accaduto contro l’Inter. Per quello che sta dicendo, si capisce come la Champions sia un obiettivo cruciale per il futuro del club”.