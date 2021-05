CorSport, Giordano: "Immagino lo stato d'animo di Scamacca figlio, episodio di grande tristezza. Il Milan meritava la Champions più del Napoli"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano del Corriere dello Sport:

“Immagino lo stato d’animo del figlio di Scamacca, certi episodi mettono tristezza.

Il Milan rischia di perdere la Champions e mi spiace perché meriterebbe un piazzamento nell’Europa che conta più di altre. Lo meriterebbe più della Juventus e per alcuni tratti della stagione lo avrebbe meritato anche più del Napoli. L’unica possibilità per il Milan, sta nella coppa Italia. Se l’Atalanta dovesse vincere la coppa Italia, potrebbe essere portata inconsapevolmente a lasciassi andare. Altrimenti, credo non ci sia partita perché l’Atalanta gioca un calcio meraviglioso”.