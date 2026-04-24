Conte a DAZN: "Critiche eccessive dopo la Lazio! Lukaku? Non ci ho parlato! Mi è dispiaciuto tanto, ma nessuno ha bussato alla porta del mio ufficio"

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Conte a DAZN: Critiche eccessive dopo la Lazio! Lukaku? Non ci ho parlato! Mi è dispiaciuto tanto, ma nessuno ha bussato alla porta del mio ufficio

Ultime notizie Napoli - Antonio Conte, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita Napoli-Cremonese 4-0.

Napoli-Cremonese 4-0, intervista Conte a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sulla fame non avevo dubbi. La gara contro la Lazio è stata una gara con il 70% di possesso palla senza prendere lo specchio della porta, è stata una partita dove niente è andata nel verso giusto. Oggi c’era grande voglia e determinazione, voglia di rivalsa dopo la Lazio mi sembra che siano arrivate un po’ troppe critiche, molto eccessive, per una squadra che in due anni ha vinto scudetto e Supercoppa come ai tempio di Maradona e che è al secondo posto.

Mancano Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara. Abbiamo fatto una stagione difficilissima, stare lì penso sia qualcosa di veramente importante. Non voglio portare a spasso nessuno, sappiamo il lavoro che c’è dietro. Ho detto ai ragazzi che meritano di finire nel migliore dei modi per il lavoro che hanno fatto. E devono lasciare parlare. Anche la comunicazione è fondamentale e magari gli altri fanno una comunicazione diversa.

Non dimentichiamo che la soluzione McTominay centrale è stata una situazione forzata durante l’anno perché avevamo solo lui e Lobotka e all’occorrenza ha giocato Elmas quando non c’è stato Scott. Io penso che quella sia la sua posizione, è un centrocampista box to box. Abbiamo lavorato tanto con lui sulla costruzione insieme all’altro centrocampista, riesce ad avere più spazio e ad arrivare in area a fari spenti. Se gioca da trequartista lo aspettano di più. Non mi meraviglia. Uno cerca di trovare le soluzioni per far convivere tutti e far giocare i più bravi; la prestazione di Alisson Santos è stata importante e conferma la crescita, ha fatto una grande prestazione anche Gutierrez. Lui è venuto a giocare dentro al campo, tutte cose che avevamo preparato.

Siamo contenti della prestazione, ci siamo divertiti noi e il pubblico. Abbiamo preso tre punti fondamentali che ci proiettano al secondo posto, fondamentali per la Champions. È stata un’annata molto molto dura per i ragazzi, meritano di finire l’annata nel migliore dei modi. Gli infortuni sono stati brutti, ma siamo stati bravi a non perdere mai la rotta.

Lukaku? Non ho avuto l’opportunità di parlarci. So che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro sportivo, il mio ufficio era lì ma nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto. Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio, qualcosina. In queste situazioni si cerca di capire un po’ tutti, l’allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l’allenatore".

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