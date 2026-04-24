Lobotka a DAZN: "Gara non positiva contro la Lazio, ne abbiamo parlato e ci siamo chiariti! Anguissa o McTominay? Non cambia nulla, sono straordinari"

Ultime notizie Napoli - Stanislav Lobotka, centrocampista della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Napoli-Cremonese, match valido per la 34ª giornata Serie A, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sappiamo che non è stata una prestazione positiva quella di settimana scorsa. Abbiamo sicuramente sbagliato la partita, abbiamo parlato tra di noi e ci siamo chiariti. Siamo convinti di poter fare una grande partita e di poter vincere. Cosa cambia tra Anguissa e McTominay al mio fianco? Non cambia assolutamente nulla, ho giocato per tanti anni con Anguissa, ma McTominay lo conosco bene. Sono entrambi due giocatori straordinari".