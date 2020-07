Collovati: "Con calciatori alla Petagna vuol dire che il mercato del Napoli sarà di basso profilo"

Napoli - Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e nazionale, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Milan è una squadra che sta bene fisicamente insieme all’Atalanta. Ho commentato Milan-Juve e i rossoneri non si sono scoraggiati dopo i due goal presi, sono molto motivati in questo periodo. In Pioli rivedo il Gattuso attuale, è riuscito a compattare lo spogliatoio ed ha dato fiducia al gruppo. Anche il Napoli sta bene, ma il post lockdown ci riserva sempre dei risultati a sorpresa. Koulibaly è sul mercato, Allan andrà via come Callejon e quindi ci sarà una rifondazione e c’è un punto di domanda. Non so se resterà l’anti Juve, l’Inter vuole riemergere e c’è anche la Lazio. Non vorrei che il mercato del Napoli con acquisti alla Petagna sia un po’ di basso profilo. Barcellona? Sto vedendo giocare il Barcellona e non mi entusiasma, è Messi dipendente. La Champions, con le partite secche, può regalarci qualsiasi sorpresa. Non vedo squadre invincibili”.